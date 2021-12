Covid-19 : vous avez acheté un faux pass sanitaire et vous le regrettez ? Racontez-nous

Le ministre de la Santé s'est dit favorable à l'abandon des poursuites à l'encontre des personnes détentrices d'un faux pass et qui souhaiteraient se mettre en règle.

Pour le gouvernement, il y a urgence à lutter contre le trafic de faux pass sanitaires. En pleine cinquième vague de l'épidémie de Covid-19 et alors que le nouveau variant Omicron menace d'en provoquer une sixième, l'exécutif travaille à la mise en place d'un "système de repentis", a annoncé Olivier Véran à l'Assemblée nationale, lors de son audition par les commissions des Affaires sociales et des Lois mercredi 15 décembre. Il faut que "quelqu'un qui bénéficierait d'un faux document puisse se mettre en règle et qu'il y ait abandon de poursuites", a-t-il estimé. "C'est faire preuve d'humanité."

La mort d'une femme de 57 ans qui s'était procuré un faux certificat de vaccination à l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches (Hauts-de-Seine), a remis cette problématique au centre des préoccupations des autorités sanitaires. "Si vous disposez d'un faux pass sanitaire ou si vous faites croire que vous avez été vacciné, lorsque vous arrivez à l'hôpital parce que vous êtes malade, dites-le tout de suite, que votre entourage le dise", a exhorté Olivier Véran.

Vous avez acheté un faux pass sanitaire et vous le regrettez ? Racontez-nous pourquoi. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous procurer ce faux pass sanitaire ? Comment vous y êtes-vous pris ? Pourquoi regrettez-vous cette décision ? Pensez-vous et souhaitez-vous faire marche arrière ? Si oui, attendez-vous que le gouvernement crée ce statut de "repenti" ?

Vous pouvez écrire à franceinfo en répondant au questionnaire ci-dessous. N'oubliez pas de nous laisser vos coordonnées afin que nos journalistes puissent éventuellement vous rappeler. Ces dernières resteront confidentielles.