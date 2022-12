Covid-19 : la vaccination reprend à l’approche des fêtes

Avec les fêtes de fin d’année dans le viseur, de plus en plus de Français se rendent en pharmacie pour effectuer leur dose de rappel du vaccin contre le Covid-19.

Pascale, habitante de Lille (Nord), est heureuse. Elle a réussi à trouver un créneau pour se faire vacciner. "Ce qui m’a motivé, c’est l’épidémie, cela se propage. Et on se sent plus rassuré en faisant le vaccin, parce qu’on n’a pas envie d’être malade, d’être couché", explique-t-elle. Bien qu’il n’y ait pas de file d’attente, un pharmacien atteste qu'il y a "plus de demandes pour la vaccination".



Un taux d’incidence en hausse

Le taux d’incidence hebdomadaire régional dans le Nord est supérieur à 450 nouveaux cas pour 100 000 habitants, or le rappel vaccinal a pris un peu de retard. "Les fêtes de fin d’année font que, par précaution, je préfère être vacciné pour prévenir mon entourage de toute infection", confie un homme. François Braun, ministre de la Santé, a rappelé, vendredi 9 décembre, que la vaccination n’était pas réservée aux personnes à risque, mais bien ouverte à tous.