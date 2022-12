Covid-19 : quelles sont les personnes qui peuvent recevoir une nouvelle dose de rappel ?

À l'approche des fêtes de fin d'année et des réunions de famille, autorités sanitaires et gouvernement martèlent des messages de prévention. Le 4 décembre, le ministre de la Santé a même lancé un "appel solennel à la vaccination" contre le Covid-19, reconnaissant que la campagne sanitaire actuelle "ne fonctionne pas". "C'est quand même absurde, a déploré François Braun. On a les moyens de se protéger et les Français ne se vaccinent pas."

Et pour cause : les chiffres sont "désolants", estime Brigitte Autran, présidente du Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires (Covars) qui a remplacé le Conseil scientifique. Seuls 20% des plus de 80 ans ont reçu une dose de rappel cet automne, contre moins de 40% pour les 60-80 ans, alors qu'une "accélération de la circulation du Covid-19 était nettement observée" par Santé publique France lors de la dernière semaine de novembre.

Populations fragiles... et tout leur entourage

Invitée sur franceinfo, la professeure et immunologiste a ainsi rappelé que la recommandation d'un rappel de vaccin "est destinée aux personnes les plus fragiles, celles qui ont plus de 60 ans, celles qui ont des maladies qui les rendent fragiles, et leur entourage". Concrètement, et comme le rappelle le site du ministère de la Santé, en premier lieu, toutes les populations dites "fragiles" peuvent recevoir une dose de rappel : les plus de 60 ans, les femmes enceintes, les soignants et toutes les personnes dès 12 ans qui sont à risque de faire des formes graves.

Le site du ministère de la Santé précise dans un tableau quels sont les vaccins, les délais et les personnes concernés par une nouvelle injection d'un vaccin anti-Covid. (MINISTERE DE LA SANTE)

"Toute la population peut se faire vacciner"

Pour ceux-là, la dose de rappel doit se faire dès six mois après la dernier rappel. Exception faite pour les plus de 80 ans, les immunodéprimés et les résidents d'Ehpad : leur délai a été réduit à trois mois. "Il ne faut pas le faire de façon plus rapprochée, sinon le rappel ne servirait à rien", a rappelé Brigitte Autran sur franceinfo mardi 6 novembre.

Mais, en réalité, quasiment tout le monde peut se faire vacciner puisque l'entourage de ces populations fragiles est également éligible au rappel. "Une recommandation n'est pas une interdiction pour les autres. Donc toute la population peut se faire vacciner. Vous pouvez le faire !", a ainsi insisté la présidente du Covars, le comité de veille et d’anticipation des risques sanitaires. Une circulaire "DGS Urgent" du ministère de la Santé du 21 novembre 2022 précise ainsi que sont éligibles "toutes personnes vivant dans l’entourage ou en contact régulier avec des personnes immunodéprimées ou vulnérables, dont les professionnels des secteurs sanitaire et médico-social", prenant l'exemple d'"Une personne jeune, sans comorbidité, qui voit régulièrement des proches dans la cible [qui] est donc éligible".



Autrement dit, si vous allez voir vos parents ou grands-parents à Noël et qu'ils ont plus de 60 ans, vous êtes aussi concernés. Idem si vous vous rendez au travail et que vos collègues présentent certains critères de "fragilité". En clair, tous ceux qui le souhaitent peuvent recevoir un rappel vaccinal en centre dédié, chez leur médecin ou en pharmacie, tout en respectant les délais après la dernière injection ou la dernière infection.