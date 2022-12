Covid-19 : l'Union des syndicats de pharmaciens demande "un écrit clair pour dire de vacciner tout le monde"

Le président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine, Pierre-Olivier Variot, a demandé au ministère de la Santé "un écrit clair pour dire de vacciner tout le monde" contre le Covid-19 mardi 6 décembre et non pas uniquement les personnes dites vulnérables, indique-t-il à franceinfo, alors qu'un certain flou plane sur les conditions d'accès à une dose de rappel avant les fêtes de Noël.

>> "Une recommandation n'est pas une interdiction pour les autres. Toute la population peut se faire vacciner", insiste Brigitte Autran, présidente du Covars.

"On doit pouvoir vacciner tout le monde mais les consignes ne sont pas forcément très claires. On a besoin d'une consigne claire du ministère, sous la forme d'un DGS-Urgent [message adressé à tous les professionnels de santé] par exemple disant : 'Vaccinez tous les gens qui vont vous le demander'. Il faut qu'on ait un écrit clair", martèle le pharmacien installé à Plombières-lès-Dijon (Côte-d'Or).

"La cible reste les plus fragiles, mais on doit pouvoir vacciner tout le monde." Pierre-Olivier Variot, président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officines à franceinfo

Le dernier DGS-Urgent du ministère de la Santé rappelant la cible de la "vaccination automnale contre le Covid-19" date du 21 novembre dernier. Il s'adresse à tous les professionnels de santé et stipule que les "personnes vivant dans l'entourage ou en contact régulier avec des personnes immunodéprimées ou vulnérables", comme par exemple, "une personne jeune, sans comorbidité, qui voit régulièrement des proches dans la cible", sont éligibles.

En ce mois de décembre, des personnes n'étant pas dans l'entourage quotidien ni en contact régulier avec des personnes vulnérables d'habitude mais qui vont en voir à l'occasion des fêtes de fin d'année veulent obtenir une dose de rappel du vaccin contre le Covid-19 pour les protéger. Les personnes dites vulnérables sont les résidents d'Ehpad, les personnes âgées de 60 ans et plus, les personnes immunodéprimées ou souffrant d'une comorbidité et les femmes enceintes).