"C'est aux politiques de décider du caractère obligatoire" du port du masque, relève la professeure Brigitte Autran qui préside le comité de veille et d’anticipation des risques sanitaires. Mais il protège du Covid, de la grippe et de la bronchiolite qui sévissent actuellement, comme le vaccin, insiste-t-elle.

Le Covars, le comité de veille et d’anticipation des risques sanitaires qui succède depuis quelques mois au Conseil scientifique, plaide pour "renforcer le port du masque dans les endroits clos, mal ventilés et avec une forte circulation humaine". Sa présidente, la professeure et immunologiste Brigitte Autran estime mardi 6 décembre sur franceinfo qu'il faut les remettre dans les transports et dans les magasins très bondés, pour autant, elle considère que c'est aux "politiques" de décider de son "caractère obligatoire". En ce qui concerne la vaccination contre le Covid, elle rappelle que "la recommandation est destinée aux personnes les plus fragiles" mais ne constitue "pas une interdiction pour les autres".

franceinfo : Faut-il rendre le masque obligatoire ?

Brigitte Autran : La position du Covars c'est qu'il faut renforcer le port du masque dans tous les endroits clos, mal ventilés, avec une forte circulation humaine. Il faut les remettre dans les transports et dans les magasins très bondés mais le caractère obligatoire est une décision qui doit être prise par les politiques.

"On n'est plus dans la loi d'urgence sanitaire, il ne suffit pas de dire, je voudrais que ce soit obligatoire, il y a tout un processus législatif derrière." Brigitte Autran, présidente du Covars à franceinfo

C'est donc au législateur de décider quel est le moyen d'obtenir cela. Notre recommandation, c'est qu'il faut des encouragements extrêmement forts, beaucoup plus qu'actuellement, pour le port du masque ainsi qu'une accessibilité du masque pour tous ceux qui n'en ont pas. Il faut pouvoir en obtenir très facilement.

Que pensez-vous des gens qui pensent qu'il faut désormais vivre avec le Covid, faire avec ?

Non, il ne faut pas faire avec le Covid, on a les moyens de se battre contre le Covid. Le problème, ce n'est pas seulement le Covid, c'est aussi la grippe. C'est aussi la bronchiolite. On peut se protéger de ces trois virus de la même façon, en portant le masque. Et puis, il y a un autre moyen de se battre contre le Covid et contre la grippe, c'est la vaccination. On peut faire simultanément les deux vaccins. Les effets secondaires ne sont pas plus importants.

Que pensez-vous de la campagne actuelle de rappel ?

Il y a eu des efforts des pouvoirs publics pour appeler à la vaccination mais le choix a été fait de dissocier la grippe et le Covid, ce n'était peut-être pas la meilleure façon de faire. Actuellement 2,5 millions de doses de rappel ont été injectées. Ça ne fait pas beaucoup depuis le 3 octobre. Mais cette campagne automnale fait suite à la campagne qui, jusqu'au 30 septembre, consistait à faire un deuxième rappel. Il y a donc certaines personnes qui se sont vaccinées il y a moins de 6 mois et qui ne sont pas encore éligibles à ce nouveau rappel. Ce rappel n'est utile que si on a un délai d'au moins 6 mois depuis la dernière vaccination et pour les personnes de 80 ans, d'au moins trois mois. Il ne faut pas le faire de façon plus rapprochée, sinon le rappel ne servirait à rien.

Est-ce que tout le monde est éligible ?

La recommandation est destinée aux personnes les plus fragiles, celles qui ont plus de 60 ans, celles qui ont des maladies qui les rendent fragiles, et leur entourage. La personne qui vit avec. Mais une recommandation n'est pas une interdiction pour les autres. Donc toute la population peut se faire vacciner. Vous pouvez le faire.