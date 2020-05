Réouverture des plages sous conditions : "Une mesure de bon sens", se réjouit un maire du Finistère

Le ministre de l'Intérieur a annoncé que les plages pourront rouvrir sous conditions dès le 11 mai. Le préfet décidera sur demande des maires, s'ils présentent un dispositif et des aménagements suffisants pour permettre la distanciation physique.

Tout au bout de la Bretagne, sur l’île d’Ouessant, le maire Denis Palluel avait crié sa colère pour retrouver au plus vite l'accès à son littoral. Il apprécie le geste du gouvernement jeudi 7 mai : le Premier ministre a annoncé lors de la présentation du plan de déconfinement que les préfets auront toute latitude pour juger, sur demande des maires, de la sécurité des dispositifs mis en place sur les plages en vue de leur réouverture au public.

>> Coronavirus : suivez les dernières informations dans notre direct.

"Déjà c’est une bonne nouvelle sur la méthode de nous dire 'vous les maires, vous connaissez votre territoire et vous pouvez faire des propositions, pas faire n’importe quoi, évidemment, et discuter avec le préfet', réagit Denis Palluel. Je pense que c’est de la bonne politique, de la bonne gestion. C’est pour nous une mesure de bon sens qui va satisfaire tous les maires des littoraux et particulièrement des îles parce que sur une île, il ne vous a pas échappé qu’on est un petit peu comme un bateau sur l’eau et que la mer c’est notre notre quotidien. Comme l’a dit mon collègue de Belle-Île, ouvrir le littoral c’est ouvrir nos parcs et jardins à nous tout simplement", se réjouit l'élu breton.

Pas de cabines de plage à Berck

Pour le maire de Berck, Bruno Cousein, c’est aussi une nécessité économique que la station balnéaire du Pas-de-Calais retrouve son immense plage de sable mais avec les règles qui s’imposent, "avec notamment la mise en place d’une brigade d’information touristique qui aura pour mission de rappeler les consignes aux personnes qui auraient tendance à vouloir se regrouper", annonce-t-il. "De la même façon, je ne vais pas installer les cabines de plages cet été, parce que les cabines c’est aussi un élément attractif au regroupement".

Le plan de Bruno Cousein sera d’ailleurs dès lundi matin sur le bureau du préfet du Pas-de-Calais.