DIRECT. Coronavirus : la France, "divisée en deux", se prépare à un déconfinement progressif

: Bonjour @Isabelle69570 et merci pour votre gentil message. Vous n'êtes pas la seule à vous poser la question : depuis le début du confinement et la fermeture de bon nombre de restaurants, de nombreux salariés qui bénéficient de titres restaurant ne savent plus quoi en faire ! A en croire BFMTV, le décret conjoint du ministère du Travail et de celui de l’Économie censé autoriser les paiements allant jusqu'à 95 euros dans les supermarchés devait être pris cette semaine dernière. Mais on l'attend toujours. Interrogé hier par Sud-Ouest, le ministère du Travail a indiqué ne pas avoir d'information "à ce stade" sur la date de parution du décret. Quand il sera publié, nous tâcherons de vous le signaler dans ce direct.

: Bonjour franceinfo. Merci pour ce que vous faites car votre travail est remarquable et je tiens à vous le dire.Je reviens vers vous pour savoir si le gouvernement a enfin déplafonné l’usage des tickets restaurant à hauteur de 95€ dans les supermarchés Merci de votre réponse Bonne journée

: Le 11 mai approchant, L'Equipe revient sur les près de deux mois de confinement en se penchant sur 30 personnalités issues du monde du sport qui ont fait parler d'elles durant cette période, pour le meilleur... ou l'un peu moins bon.







: Sans surprise, ce sont les modalités de la levée du confinement qui sont à la une de vos quotidiens ce matin. Le journal communiste L'Humanité estime qu'il vire parfois au "casse-tête", tandis que L'Opinion se concentre sur les secteurs de l'école et des transports, qui seront particulièrement scrutés.







: "On désigne des boucs émissaires, on entretient la peur. La haine de l'étranger se répand sur internet et dans les rues. Les théories du complot à caractère antisémite prolifèrent et des musulmans sont victimes d'attaques liées au Covid-19."



La pandémie de Covid-19 génère "une avalanche de haine et de xénophobie", dénonce ce matin dans un communiqué le chef de l'ONU. Antonio Guterres ne cite pas de pays ou d'individus particuliers, mais assure notamment que "des migrants et des réfugiés ont été accusés de propager le virus et se sont vus refuser l'accès aux soins médicaux".

L'attestation de sortie, c'est bientôt fini : le déconfinement va commencer lundi (sauf à Mayotte). De nombreuses annonces ont été faites par Edouard Philippe et ses ministres lors de la conférence de presse, comme la mise en place d'une nouvelle attestation de déplacement pour les trajets de plus de 100 kilomètres. Voici ce qu'il faut retenir.



Ce déconfinement ne s'appliquera pas partout de la même manière, puisque la France est coupée en deux entre un quart nord-est, en rouge, et le reste du pays, en vert. Voici ce que cela change.





Selon le dernier bilan officiel, publié hier soir par la Direction générale de la Santé, le virus a causé 25 987 décès depuis le 1er mars, soit 178 de plus sur les dernières 24 heures, dont 9 601 dans les établissements médico-sociaux et les Ehpad (+29). La pression sur les services de réanimation continue de s'alléger, avec 186 patients atteints du Covid-19 en moins.



Le président israélien Reuven Rivlin a chargé hier le Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu de former un gouvernement d'union avec son ancien rival devenu partenaire Benny Gantz. De quoi sceller la fin de la plus longue crise politique de l'histoire moderne d'Israël.