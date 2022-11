Masques sanitaires : la filière française en souffrance

C. Tixier, J.-M. Seignier, S. Banus, C. Rousseau, N. Chatail, N. Leydier, P.-M. De La Foata

En raison de la concurrence chinoise, plusieurs usines de production de masques sanitaires françaises seraient sur le point de mettre la clé sous la porte.

Une usine de masques fermée près d'Angers, en Maine-et-Loire, une autre en Île-de-France obligée de se diversifier. Chez un fabricant dans l'Est, une vingtaine de salariés ont été licenciés. Plus de deux ans après le début de la pandémie de Covid-19, la filière du masque français est en difficulté. En Bretagne, une entreprise a été placée en liquidation judiciaire. "Personne n'a joué le jeu. L'État continue de se fournir en Chine, personne n'achète français", regrette un salarié.



Un masque chinois coûte deux fois moins cher



L'usine a dû faire face à la concurrence asiatique. Un masque chinois coûte deux fois moins cher. L'entreprise déplore un manque de soutien de l'État. Pourtant, au début de l'épidémie du Covid-19, Emmanuel Macron appelait les industriels à se lancer dans la fabrication de masques. "Produire plus sur le sol national pour réduire notre dépendance et donc nous équiper dans la durée", avait déclaré le Président, le 31 mars 2020. Selon les industriels français, plus de 90% des masques sont aujourd'hui importés.