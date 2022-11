Bronchiolite : le CHU d'Amiens en première ligne de l'épidémie

L'épidémie de bronchiolite, en avance, fait déborder les services pédiatriques des hôpitaux, comme celui du CHU d'Amiens, dans la Somme. Le pic de l'épidémie n'est pas encore atteint, il est attendu pour le début du mois de décembre.

À Amiens (Somme), le petit Isaac, neuf mois et asthmatique, en est à sa troisième bronchiolite. Chaque fois, il est hospitalisé plusieurs jours. "Des fois, il fait peur parce que j’ai l’impression qu'il va arrêter de respirer, il devient tout rouge. On se sent impuissante face à cette maladie", explique sa maman. Les urgences font face à une épidémie forte et précoce. Le seul pédiatre à temps plein termine sa garde de 24 heures après avoir vu passer 50 cas.

Le pic de l'épidémie en décembre

Habituellement, le CHU d’Amiens aurait augmenté son nombre de lits pour l’hiver. Impossible cette année au vu du manque de personnel dans les couloirs de l'hôpital. Sans déclencher le plan blanc, il doit mobiliser un interne supplémentaire et économiser en n’acceptant plus les transferts de Paris et Rouen. "On a fait des déprogrammations depuis trois semaines et on en a encore fait cette semaine. (...) On est tendus, il y a des soirs où l’on a une ou deux places, c’est compliqué", explique Patrick Berquin, président de la commission médicale d’établissement au CHU d'Amiens. Le pic de l’épidémie est attendu en décembre.