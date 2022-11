Martinique : la mangrove et ses énergies étonnantes

Le 19/20 du dimanche 13 novembre vous emmène en Martinique, à l’heure où la recherche de nouvelles sources d’énergies renouvelables est une priorité. La solution pourrait venir de la mangrove, un étonnant paysage de marais maritime.

C’est un écosystème unique entre terre et mer. La mangrove et ses arbres caractéristiques représentent seulement 6% du territoire martiniquais, mais un grand patrimoine naturel aux ressources insoupçonnées. Dans la baie de Fort-de-France (Martinique), des enfants de huit ans traversent la mangrove, conscients de sa valeur. "La mangrove, c’est aussi le poumon de la planète", déclare l’un d’entre eux. Protectrice, nourricière et aussi source d’énergie.



Une énergie verte

Au sud-ouest de l’île, un autre super pouvoir de la mangrove intéresse les scientifiques. Grâce à elle, ils vont pouvoir produire de l’électricité verte avec les bactéries de son sol "qui sont capables d’échanger des électrons", selon une scientifique. Cela signifie qu’ils peuvent créer un courant électrique qui circule grâce au fer présent dans la terre et au sel dans l’eau. En laboratoire, la scientifique réalise des tests et la diode s’allume, mais aujourd’hui, cette énergie n’est capable d’alimenter que des petits appareils électroniques. Pour faire mieux, les performances de la pile doivent être augmentées dans les années à venir.