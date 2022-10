Covid-19 : le retour du masque obligatoire à l'étude

Alors que la France entre dans une huitième vague de Covid-19, mardi 4 octobre, le masque reste fortement recommandé dans les lieux clos. Cependant, la présidente du comité de veille, qui remplace le Conseil scientifique, a indiqué que le port du masque était recommandé le plus souvent possible. "Aujourd'hui, personne n'a réintroduit l'obligation du masque, mais tout le monde l'étudie", prévient Brigitte Autran, présidente du comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires (COVARS).

Une charge virale moins forte avec le masque

Le masque pourrait redevenir obligatoire dans certains lieux comme dans les transports. Même s'il ne protège pas à 100 % contre le virus, le masque a fait ses preuves. "On sait très bien que ce masque n'est pas hermétique (…) mais si vous êtes contaminé alors que vous portez le masque, vous aurez une charge de virus beaucoup moins importante", rappelle Antoine Flahault, épidémiologiste, directeur de l'institut de santé globale de l'université de Genève.