Turquie : une explosion en pleine rue d'Istanbul fait au moins six morts

Article rédigé par C. Weill-Raynal, F. Fontaine - France 3 France Télévisions 19/20

Dimanche 13 novembre, une explosion s'est produite dans une rue piétonne et touristique d'Istanbul, en Turquie. Le bilan provisoire est d'au moins six morts et 53 blessés. Selon le vice-président turc, une femme kamikaze pourrait être à l'origine de la détonation.

En plein milieu de l'après-midi, dimanche 13 novembre, une déflagration s'est produite dans une rue piétonne et touristique d'Istanbul, en Turquie. Sur une vidéo amateure, on distingue au bout de l'artère commerciale une boule de feu provoquée par l'explosion de très forte puissance. La rue Istiklal a été dévastée quelques instants après la détonation. Les premiers secours ont tenté de venir en aide aux blessés, avant l'arrivée des ambulances. D'importantes forces de police ont immédiatement bouclé le secteur surveillé par plusieurs hélicoptères. "Les premiers éléments de l'enquête laissent subodorer un attentat terroriste"

Ce dimanche soir, le dernier bilan faisait état de six morts et de 53 blessés. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a réagi en direct à la télévision. "Nous n'avons encore aucune certitude, mais les premiers éléments de l'enquête laissent subodorer un attentat terroriste", a-t-il déclaré. Si aucune revendication n'est intervenue ce dimanche soir, une femme kamikaze pourrait être à l'origine de l'explosion, selon le vice-président turc.