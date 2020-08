Débat : faut-il faire porter un masque aux moins de 6 ans ?

Au 1er septembre, la rentrée des classes en France sera masquée et cela dès le collège. Le critère d'âge minimum retenu par les autorités est d'onze ans pour le port du masque. Une restriction insuffisante pour certains professionnels de santé, qui voudraient imposer le port du masque dès six ans. "Je pense qu'il faut porter le masque, car on peut facilement attraper le Covid et le transmettre aux autres", déclare une petite fille.

Un port du masque pour les plus jeunes recommandé par certains médecins

"Ce sera peut-être gênant pour respirer, surtout en hiver, car on ne peut pas transmettre les fenêtres. Après, si c'est comme cela que l'on doit éviter d'avoir le coronavirus, cela peut se faire", pense une autre fillette. Imposer le port du masque dès 6 ans, c'est une évidence sanitaire pour le docteur Jonathan Fabre, médecin généraliste. "Les conditions de promiscuité dans les écoles [...] nécessitent le port du masque", assure-t-il.

