Coronavirus : à Paris, des tentes pour se faire dépister gratuitement et sans rendez-vous

Depuis la matinée du lundi 31 août, il est possible de se faire dépister gratuitement dans l’une des tentes installées aux quatre coins de la capitale par la ville de Paris. On y pratique des tests PCR à la chaîne, et le rythme est soutenu. “Il y a pas mal de monde et je pense qu’il y en aura encore plus cet après-midi”, commente un personnel en charge des prélèvements.



“J’ai des symptômes ”

À l’arrivée, il n’y a qu’un questionnaire à remplir. Le test, quant à lui, est gratuit et sans rendez-vous. Une possibilité pratique, dans une ville où les délais atteignent parfois plusieurs semaines pour se faire dépister en laboratoire. “J’ai des symptômes et mon médecin traitant m’a dit de me faire dépister. Mais dans les laboratoires c’est impossible d’avoir une place avant 15 jours”, illustre une Parisienne. Pourtant, la plupart des patients sont asymptomatiques et viennent d’abord pour être rassurés.