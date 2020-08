Port du masque obligatoire : les entreprises se préparent

"On vous remercie déjà de respecter les distances de circulation, de bien serrer à droite quand vous croisez un collègue. On vous a mis deux masques par jour à disposition", indique le directeur commercial d'une société de crédit immobilier à ses collègues venus assister à une réunion spéciale. Sur les 70 salariés, la moitié est encore en télétravail. Ceux sur site sont venus équipés, et font les derniers réglages. Faire du démarchage téléphonique, masqué toute la journée, n'est pas forcément toujours évident.

Des sanctions qui vont jusqu'au licenciement

"À force de parler ça nous donne chaud, donc il faut régulièrement prendre une pause pour aérer", explique un employé. Le ministère du Travail a annoncé le 30 août que les salariés pourraient faire des pauses d'une dizaine de minutes en open space. Suivant les règlements intérieurs, ne pas porter le masque pourra entraîner jusqu'au licenciement du/des fautifs. L'employeur, lui, risque de fortes amendes, mais des assouplissements pourraient être délibérés, notamment pour les activités professionnelles nécessitant un effort physique.

