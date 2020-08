Télétravail : le mobilier de bureau a le vent en poupe

Depuis le début du confinement, Lorenzo Gironzini travaille à domicile. Après plus de cinq mois passés sur une chaise de cuisine, le cadre publicitaire a décidé de s’équiper pour préserver son dos. "Avec une chaise de bureau, c’est beaucoup plus agréable, on peut la régler (…) et ça change la vie quand on passe la journée dessus", assure Lorenzo. Un fauteuil ergonomique acheté 450 euros grâce à une subvention de son entreprise.

Des entreprises s’engouffrent dans ce nouveau marché

Avec l’essor du télétravail, quelques entreprises aident leurs employés à s’équiper. Alors certains entrepreneurs se sont engouffrés dans ce nouveau marché. Christophe Cote rachète du mobilier de bureau, le reconditionne et le revend d’occasion. "80% des personnes qui achetaient étaient des entreprises (…) et maintenant, 80% sont des particuliers pour le télétravail", explique le fondateur d’Adopte un bureau.

