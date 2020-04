INFOGRAPHIE. Coronavirus : visualisez l'évolution du nombre de morts dans le monde en un graphique animé

Pays européens les plus touchés par l'épidémie, Etats-Unis très durement frappés... A l'aide d'un graphique évolutif du nombre de morts depuis début mars, visualisez l'évolution de cette crise sanitaire sans précédent par pays.

Si la crise sanitaire liée au Covid-19 a d'abord touché la Chine, c'est maintenant l'Europe et l'Amérique du Nord qui sont les régions du monde les plus touchées. Ce graphique évolutif, réalisé à partir des données du centre européen ECDC, permet de suivre au jour le jour le classement des pays les plus affectés, en termes de décès, depuis le 1er mars 2020.

Forte progression aux Etats-Unis et Royaume-Uni

Jusqu'aux alentours du 10 mars, la Chine reste de loin le pays le plus touché. Mais rapidement, l'épidémie explose en Italie et dépasse les 3 252 cas recencés par les autorités chinoises le 19 mars. L'Espagne et la France suivent et dépassent également l'Iran.

>> Coronavirus : suivez en direct les dernières informations sur l'épidémie de Covid-19

La crise sanitaire aux Etats-Unis est en forte progression, avec plus de 1 000 nouveaux décès répertoriés chaque jour, ce qui peut faire craindre que le pays sera propulsé en tête de ce macabre classement dans les jours à venir. D'autant que le nombre de victimes en Italie a commencé à ralentir depuis quelques jours.

La progression du nombre de morts est aussi inquiétante au Royaume-Uni. Alors que les Britanniques parvenaient à limiter la croissance des décès, ils ont dépassé le bilan chinois le 3 avril, et depuis comptent plus de 600 nouveaux morts chaque jour. Le pays, dont le Premier ministre a été placé en soins intensifs lundi 6 avril, est ainsi devenu le cinquième Etat le plus touché au monde.

Il est toutefois important de noter que même si le nombre de morts est plus pertinent que le nombre de cas confirmés – ceci s'explique par les méthodes très variables de dépistage en fonction des pays –, le décompte des victimes peut aussi différer en fonction des pays. Ainsi, la manière de compter les morts en Ehpad et maisons de retraite diffère d'un pays à l'autre, par exemple. De plus, de nombreux doutes ont été émis concernant les chiffres de décès en Chine.