Déconfinement : heure du couvre-feu, jauges, salles de sport, pass sanitaire... Ce qui change à partir du mercredi 9 juin

La troisième et avant-dernière étape du déconfinement s'ouvre mercredi. Le couvre-feu est décalé à 23 heures et le pass sanitaire fait son apparition.

La fin du couvre-feu se rapproche. A partir du mercredi 9 juin, il est décalé à 23 heures, offrant deux heures de plus en terrasse. Autre bonne nouvelle de cette troisième et avant-dernière étape du déconfinement : la réouverture des salles de sport et des piscines couvertes.

Cette nouvelle étape marque le retour d'une plus grande liberté de mouvement, avec notamment un élargissement des jauges dans les magasins. Néanmoins, les lieux clos (comme les bars) ou les grands rassemblements restent sous surveillance grâce à deux outils : le cahier de rappel numérique et le pass sanitaire. Ils font partie, avec la campagne vaccinale, des moyens pour lutter contre la propagation du Covid-19.

Franceinfo fait le point sur tout ce qui change au 9 juin.

Le couvre-feu repoussé à 23 heures

Encore un peu de patience et le couvre-feu sera un lointain souvenir. En attendant, à partir de mercredi, il passe à 23 heures, comme le rappelle le gouvernement dans son calendrier. De quoi flâner quelques heures de plus, le 21 juin, à la Fête de la musique, qui se terminera à 23 heures mais ne nécessitera pas de pass sanitaire. Si tous les indicateurs sanitaires restent au vert, le couvre-feu disparaîtra le 30 juin.

La fin du 100% télétravail

A partir de mercredi, terminé le 100% en télétravail. En concertation avec les partenaires sociaux, les règles s'assouplissent, permettant un retour progressif au bureau. Si chaque entreprise est libre dans le choix du nombre minimum de jours télétravaillés, les gestes barrières restent toujours de rigueur dans les bureaux. Quant aux "pots", suspendus depuis octobre, ils vont pouvoir aussi reprendre, mais si possible en extérieur, a précisé le ministère du Travail.

La reprise du service en salle pour les bars et restaurants et l'allègement des jauges dans les commerces

La file d'attente devant l'entrée des commerces devrait être moins longue. Les jauges dans les commerces est ramenée de huit à quatre mètres carrés par client.

Quant à la capacité des terrasses, elle passe à 100% mais toujours avec six personnes maximum par table. S'il pleut, vous pourrez toujours vous abriter dans la salle de votre restaurant ou de votre bar préféré car ils vont pouvoir accueillir les clients à l'intérieur à 50% de leur jauge, toujours dans la limite de six personnes par table.

La réouverture des salles de sport et des piscines couvertes

Les baskets et les maillots de bain vont pouvoir être ressortis du placard. Les gymnases, les salles de sport et les piscines couvertes, fermés depuis octobre, vont à nouveau accueillir du public, avec une jauge de 50% de leur capacité maximale. Les amateurs de sports de contact devront, eux, patienter encore.

Quant aux activités sportives en plein air, elles seront possibles dans la limite de 25 personnes, y compris pour les sports de contact. Les établissements sportifs qui disposent d'un extérieur, y compris les stades, pourront accueillir tous les pratiquants, même ceux des sports de contact.

Côté spectateurs, ceux-ci pourront venir encourager les sportifs, que cela soit en intérieur ou en extérieur, dans la limite de 65% de la jauge et dans la limite de 5 000 personnes assises. Le pass sanitaire sera exigé au-delà de 1 000 personnes. Quant aux compétitions sportives de plein air pour les pratiquants amateurs, elles seront limitées à 500 participants.

Le cahier de rappel mis en place dans les restaurants, les bars et les salles de sport

Vous aviez peut-être déjà laissé vos coordonnées à l'entrée d'un restaurant, au déconfinement de l'été 2020. A partir de mercredi, vous serez systématiquement invité à le faire dès votre entrée dans un bar, un restaurant ou une salle de sport, afin d'être prévenu en cas d'exposition au Covid-19. Vous pourrez soit renseigner un cahier de rappel avec vos coordonnées, soit scanner le QR code du lieu avec l'application TousAntiCovid. Cette dernière solution garantit la protection des données, a assuré Cédric O, secrétaire d'Etat chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques.

Si lors de votre passage dans le restaurant, le bar ou la salle de sport, vous avez été en contact avec une personne positive qui s'est déclarée dans l'application TousAntiCovid, vous recevrez alors une alerte orange ou rouge. La première signifie qu'au moins une personne contagieuse et positive était dans le même lieu pendant la même plage horaire que vous et l'application vous invitera à aller vous faire tester, à limiter vos contacts et à surveiller d'éventuels symptômes. La seconde est envoyée si un cluster a été détecté à l'endroit où vous étiez. Vous serez alors convié à vous isoler et vous faire tester immédiatement.

Le pass sanitaire lancé

C'est la nouveauté de cette troisième étape du déconfinement. Un pass sanitaire sera exigé pour participer à de grands rassemblements réunissant plus de 1 000 personnes, tels que des festivals, des événements sportifs ou des salons, ainsi que pour voyager. Il ne vous sera pas demandé lors de vos activités de la vie quotidienne ni lorsque que vous vous rendrez au restaurant ou au cinéma.

Disponible via l'application TousAntiCovid, il regroupera vos résultats de tests ou votre certificat de vaccination. N'oubliez pas que pour être effective, votre vaccination doit être complète, soit deux semaines après la deuxième injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna et AstraZeneca), quatre semaines après l'injection pour les vaccins à une seule dose (Janssen), ou encore deux semaines après l'unique injection pour les personnes ayant déjà eu le Covid-19.

Les jauges pour les lieux culturels et de loisirs revues à la hausse

Bonne nouvelle pour les curistes, les établissements thermaux n'ont plus de limitation et seront ouverts à 100% de leur capacité d'accueil.

En revanche, pour les immenses fêtes il faudra encore patienter. Les rassemblements de plus de 10 personnes restent interdits dans l'espace public, sauf pour les visites guidées. La règle d'un emplacement sur deux occupé, contre un sur toi jusqu'ici, est applicable pour les cérémonies telles que les Pacs et les mariages dans les mairies et dans les lieux de culte. Quant aux cérémonies funéraires dans les cimetières, elles peuvent se dérouler avec une limitation de 75 personnes.

Du côté de la culture, les musées, qui ont rouvert depuis le 19 mai, vont pouvoir doubler leur capacité d'accueil avec une jauge passant de huit à quatre mètres carrés par visiteur. Idem pour les bibliothèques, où les lecteurs continueront d'occuper un siège sur deux.

Pensez également à bien réserver vos places pour le cinéma, le théâtre, les salles de spectacle, les chapiteaux, les parcs zoologiques ou encore les festivals en plein air car les jauges sont limitées à 65% de la capacité et jusqu'à 5 000 personnes par salle. Le pass sanitaire sera exigé pour les événements rassemblant au-delà de 1 000 personnes.

Les casinos vont pouvoir accueillir jusqu'à 50% de l'effectif habituel. Au-delà de 1 000 personnes présentes à l'intérieur, le pass sanitaire sera exigé. De même que les salons et les foires auront leur jauge restreinte à 50% de leur capacité d'accueil et plafonnée à 5 000 personnes, le pass sanitaire sera obligatoire au-delà de 1 000 personnes présentes.

Le semi-présentiel dans l'enseignement supérieur et des jauges limitées en écoles de danse

Les étudiants devront terminer leur année en semi-présentiel avec des jauges à 50% jusqu'en septembre. Les écoles de danse, qui avaient rouvert leurs portes aux mineurs, pourront désormais accueillir les majeurs, toujours en évitant tout contact et avec une jauge de 35% des élèves par classe.