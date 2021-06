La fin du télétravail à 100% est "une bonne nouvelle pour l'entreprise et, majoritairement, les salariés", juge l'Association nationale des DRH

L'assouplissement du télétravail et le retour progressif des salariés en présentiel, prévus mercredi 9 juin, approche à grands pas. Ils font fait partie d'une des étapes du calendrier de déconfinement annoncé par Emmanuel Macron. "C'est une bonne nouvelle pour les entreprises, et je crois que, majoritairement, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les salariés aussi", a estimé sur la chaîne franceinfo, lundi 7 juin, Benoît Serre, vice-président de l'Association nationale des directeurs des ressources humaines (ANDRH).

"On s'est rendu compte, pendant cette crise, que l'entreprise n'est pas qu'un lieu de production, c'est aussi un lieu d'interaction. Donc les gens sont plutôt favorables à [l'idée de] revenir. Est-ce qu'ils veulent revenir tout le temps ? C'est une autre question", a estimé Benoît Serre.

Selon lui, la date 9 juin est avant tout "symbolique". En réalité, le retour s'étendra "sur plusieurs semaines (...) On est toujours sous le régime du protocole [sanitaire]. Donc on a 50% de place, on ne peut pas faire venir tout le monde en même temps. On n'est pas encore dans la situation normale ". Le vice-président de l'ANDRH envisage une "situation de fonctionnement le plus normal possible" en septembre.