Déconfinement : les terrasses d'Ajaccio affichaient complet

Les bars et restaurants de France ont-ils fait recette mardi 2 juin, jour de la réouverture autorisée, après dix semaines de fermeture ? En tout cas, les clients semblaient ravis de retrouver les terrasses des bistrots, notamment à Ajaccio (Corse-de-Sud). "Je n'ai pas d'inquiétude. Et sachant qu'il n'y a plus de cas positifs diagnostiqués sur Ajaccio, je suis sereine et je profite de ma première soirée", confie une infirmière corse attablée.

"Ça c'est très bien passé"

Les fidèles ont répondu présents, ce qui a été une bonne nouvelle pour le gérant de l'établissement. "On s'attendait à avoir un peu plus de réticence, d'appréhension des clients. Mais en fait, ça s'est très bien passé, avec une formule adaptée à la situation", se réjouit Sébastien Bonnafoux, gérant d'une brasserie.

