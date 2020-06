Déconfinement : l'heure de la réouverture pour les salles de sport

Ils n'ont pas perdu la main pendant le confinement. Pour les adhérents de cette salle de sport de Pontarlier (Doubs), la reprise était très attendue. "Deux mois et demi sans aller à la salle c'est compliqué", confie cette sportive. "Je crois que comme tout le monde on a pris notre mal en patience", renchérit un autre adhérent. "On n'a pas le matériel à la maison donc on faisait que des pompes histoire de faire travailler un minimum", explique un jeune homme.

Plusieurs aménagements

Pour les gérants, cette réouverture a toutefois nécessité plusieurs aménagements. "Pour respecter les distanciations entre chaque personne, nous avons fermé une machine sur deux. Le port du masque est obligatoire dans les zones de passage et il faut bien désinfecter les machines après utilisation", assure Jérôme Rognon. Le gérant ajoute que les douches sont pour le moment fermées. Des conditions sanitaires assez strictes.

