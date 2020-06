Aisne : une maire et ses adjoints reversent leurs indemnités aux commerçants de la commune

Les élus locaux se sont mobilisés tout au long de la crise sanitaire et continuent de le faire afin d'aider les commerçants des communes à amortir le choc et à redémarrer. Les élus se sentent investis d'une mission, comme à Jaulgonne, dans l'Aisne, où la maire et trois adjoints ont décidé de reverser leurs indemnités aux commerçants obligés de fermer durant le confinement.

La coiffeuse a décliné

Parmi les bénéficiaires on retrouve la fleuriste, très touchée par le geste. "Les commerces sont tellement importants dans nos petits villages (...), il fallait tout faire pour les maintenir", explique Anne Maricot, maire de Jaulgonne. Au total, ce sont 1 200 euros qui devaient être partagés entre trois commerces, mais Corinne, la coiffeuse, installée depuis trente ans, a préféré décliner. "Je pensais qu'il y avait plus de personnes qui avaient besoin de cette solidarité", indique-t-elle.

Le JT

Les autres sujets du JT