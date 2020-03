Covid-19 : l'Alsace vit au ralenti en raison de l'épidémie

Les touristes venus séjourner à Mulhouse (Haut-Rhin) n'avaient sans doute pas anticipé les fermetures de musées, décrétées vendredi 6 mars pour enrayer la propagation du Covid-19. Musée du chemin de fer, Musée de l'automobile... Tous ces établissements ont fermé leurs grilles. "On ne sait pas ce que l'on va faire ce week-end", se lamente un couple de touristes.



"C'est très inquiétant"

Dans le Haut-Rhin, toutes les manifestations de plus de 50 personnes ont été annulées. Conséquence : il y a moins de foule dans les rues et les magasins, et l'économie tourne au ralenti. "C'est très inquiétant", confirme un restaurateur, selon qui les clients désertent son établissement. Pour l'instant, les restaurants ne sont pas concernés par les fermetures préventives. Dans ce département très touché par l'épidémie, un éventuel passage au stade 3 pourrait perturber encore un peu plus la vie quotidienne et économique. Les autorités préviennent que les prochaines mesures de restriction seront prises au cas par cas.

