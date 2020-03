Covid-19 : le bilan s'alourdit

L'épidémie de Covid-19 continue de se propager partout en France, samedi 7 mars. Une nouvelle réunion a eu lieu au ministère de la Santé (Paris). Et selon les dernières informations, le bilan a encore augmenté. "Lors du point presse quotidien sur le Covid-19, nous venons d'apprendre qu'il y avait cinq décès supplémentaires, ce qui porte le bilan à 16 décès dus au Covid-19. Le nombre de cas recensés est aujourd'hui de 949, soit plus de 330 cas supplémentaires", explique le journaliste Serge Cimino en duplex du ministère de la Santé.

Un stade 2 renforcé

Il y aurait également six personnes de plus en réanimation. "Ce qui porterait ce nombre à 45. Toujours pas de stade 3, mais le stade 2 est renforcé dans l'Oise et le Haut-Rhin. Les écoles et les crèches seront donc fermées, alors que les rassemblements seront interdits. Le stade 3, qu'on dit toujours inévitable, n'est pas déclaré, mais le bilan des morts s'est alourdi en passant de 11 à 16 morts", conclut le journaliste.

