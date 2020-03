Covid-19 : l'épidémie s'étend en France

Le virus a déjà contaminé 716 personnes et fait onze morts en France. Des mesures limitant les contacts ont été renforcées vendredi 6 mars dans le Haut-Rhin et l'Oise, les deux départements les plus touchés. France 3 s'est rendue auprès d'une famille à Beauvais.