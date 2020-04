Coronavirus : déserte, New York est méconnaissable

La 7e avenue de New York (États-Unis), qui mène à Times Square, est vide, méconnaissable. Les ambulances vont à vive allure. Il faut dire que New York, c’est 40% des cas de Covid-19 aux États-Unis. “Ici, les gens vivent les uns sur les autres (...) c’est la ville qui ne dort jamais”, décrit Shevaz Clarke, une habitante de la mégalopole qui ne sort plus que masquée et gantée, stupéfaite face aux rues désertes.



Un hôpital de campagne dans Central Park

Le quartier compte l’un des 200 hôpitaux de New York. Des ambulanciers venus de l’Ohio désinfectent leur brancard. “On a l’habitude d’aller dans tout le pays pour aider. mais c’est la première fois qu’on voit quelque chose comme ça. Cette pandémie, c’est vraiment effrayant”, décrit l’un d’eux. Un peu plus loin, dans Central Park, un hôpital est en cours d’installation, là où des joggers et des touristes se promenaient il y a peu. “Les hôpitaux vont nous envoyer des patients dès aujourd’hui parce qu’ils sont débordés”, annonce Shelly Kelly, une infirmière, ce mercredi 1er avril.

