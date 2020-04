Confinement : France 2 répond aux questions des internautes

“Puis-je encore covoiturer pour me rendre au travail ? ”, s'interroge un internaute. Il faut absolument privilégier le télétravail, mais, si votre métier ne le permet pas, vous pouvez toujours covoiturer. “Il n’y a pas d’interdiction à l’échelle nationale, mais ce n’est pas conseillé pour autant”, souligne le journaliste Léopold Audebert, sur le plateau du 13 Heures. Là encore, si vous n’avez pas le choix, vous devez vous installer à l’opposé du conducteur.



Une attestation pour les mineurs

“Les mineurs doivent-ils sortir avec une attestation de déplacement dérogatoire ? Si c’est le cas, qui doit la signer ?” Si vous sortez avec vos enfants, ils n’ont pas besoin d’avoir une attestation de sortie. “En revanche, si vous n’avez pas le choix et que c’est votre enfant qui va faire les courses, par exemple, il doit avoir sur lui sa pièce d’identité, son attestation de déplacement obligatoire sur laquelle doit figurer son identité signée par l’un des deux parents et non pas par lui”, précise le journaliste.