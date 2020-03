DIRECT. #OnVousRépond : voici les réponses à vos questions sur le coronavirus et le confinement du mardi 17 mars

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ONVOUSREPOND

Dans les commentaires, et @Anonymous nous envoient des photos de files d'attente dans les supermarchés. Comme l'a répété hier encore le ministre de l'Agriculture, il n'y a pas de menace ou de risque de pénurie alimentaire.

: Bonjour @Roland. Les deux options annoncées sont effectivement d'imprimer l'attestation ou de la recopier sur du papier. Sans internet, sera-t-il possible de rédiger une déclaration sur l'honneur qui ne soit pas exactement l'attestation ? Il faudra attendre la mise en place des contrôles pour voir si cela suffit. Je sais aussi qu'en Italie, les forces de l'ordre peuvent fournir des formulaires à ceux qui n'en ont pas. Nous verrons si c'est le cas chez nous.

: Il serait bien que cette attestation soit délivrée par les mairies, gendarmeries ou commissariats pour les personnes qui n'ont pas d'imprimante, ni même d'accès à internet via un ordinateur, une tablette ou un smartphone afin de pouvoir la recopier sur une feuille de papier libre. Et que les médias passent l'information, si bien sûr l'idée était validée.

: Bonjour @Papypru. Les déplacements pour "motif de santé" comme le vôtre sont autorisés, et il n'est pas fait mention d'une obligation de justificatif autre que l'attestation. Dans le doute, vous avez sans doute un document de l'hôpital qui mentionne votre rendez-vous. Je vous invite surtout à vérifier auprès de l'hôpital si celui-ci est maintenu, ce qui dépend de son caractère d'urgence ou non.

: Bonjour. Quid des soins hospitaliers ? Je dois me faire retirer des fils et passer un radio de contrôle, à l'hôpital de Valence, la semaine prochaine. Je n'habite pas sur place, est-ce que la déclaration sur l'honneur suffira si ces soins sont confirmés ? Cordialement.

: Bonjour @Clo. Ce n'est effectivement pas précisé par l'arrêté ni le ministère. Pour ce type de points de détail, je pense que les réponses viendront avec la mise en place des mesures : vous pourrez par exemple poser la question aux forces de l'ordre chargées des contrôles dans votre quartier. Et au pire, ce ne sont jamais que quelques feuilles de papier en plus.

: J’ai édité l’attestation de déplacement dérogatoire sur le site du Ministère de l’Intérieur. Il y a 5 cas possibles : faut-il en remplir plusieurs avec chacune le motif dont on a besoin à un moment « T » ? Ou peut-on cocher les différents motifs dont on peut avoir besoin sur une seule attestation. C’est pas clair pour moi.

: Bonjour. À la maison nous avons tous reçu un sms du gouvernement. L’avez-vous eu aussi ?

: Vous êtes nombreux à avoir reçu, comme moi, ce SMS du gouvernement à propos du confinement.

: Bonjour @Maarj. La position officielle est simple : vos déplacements doivent être réduits au "strict nécessaire". Se déplacer aujourd'hui, c'est prendre le risque de faire circuler la maladie. "A tous ceux qui ont bravé les consignes, non seulement vous ne vous protégez pas vous, mais vous ne protégez les autres. Vous risquez de contaminer vos amis, vos parents, vos grands-parents", a lancé Emmanuel Macron à tous ceux qui étaient sortis ce dimanche.

: Bonjour, est-il possible de quitter sa résidence principale en ville pour se rendre dans une résidence secondaire située dans une autre région ? Beaucoup le font mais des médecins interrogés sur ce point disent que c'est prendre le risque de propager la maladie. Y-a-t-il une position officielle sur le sujet ? Merci !

: Bonjour @Manu35. La carte professionnelle "pourra tenir lieu d'attestation", a expliqué Christophe Castaner hier. Pour vous, pas besoin du document mis en ligne par le ministère de l'Intérieur.

: Bonjour, je suis infirmière. Est-ce que ma carte pro suffit comme justificatif pour me rendre au travail ou faudra-t-il tous les jours prévoir la déclaration ?

: Bonjour @Valie. Vous êtes très nombreux à nous poser la question. La réponse n'est pas précisée par le ministère de l'Intérieur. L'arrêté publié ce matin au Journal officiel parle "d'un document", au singulier, pour justifier "les déplacements", ce qui pourrait sous-entendre qu'il est inutile de la renouveler pour les déplacements dont le motif est le même. Nous aurons quoi qu'il arrive rapidement la réponse dans la pratique.





: Bonjour faut-il télécharger une attestation par jour ou est ce que une attestation peut servir plusieurs fois. Merci par avance

: Bonjour @Fabien. J'en suis désolé pour vous mais, à la lecture de la liste mis en ligne par le gouvernement, votre commerce ne semble pas faire partie de ceux autorisés à ouvrir en cette période de confinement. Bon courage à vous !

: Bonjour, je suis photographe indépendant et je ne sais pas si je peux ouvrir mon commerce ou pas. Je n'ai pas de salarié et je n'ai qu'un petit magasin qui ne peut accueillir que 3 ou 4 clients à la fois. Merci de votre réponse.

: Bonjour @Yvan90, et avant tout, toutes nos condoléances. Les déplacements pour "motif familial impérieux" restent autorisés, et j'ai du mal à imaginer un motif plus impérieux que le vôtre. Par ailleurs, l'arrêté publié hier précisait que les "cérémonies funéraires" font exception à l'interdiction des rassemblements dans les lieux de culte : à ma connaissance, la loi autorise donc toujours à organiser un enterrement.

: Bonjour. Je dois malheureusement enterrer mon père à Vichy, je suis de Belfort et ma sœur de Chambéry. On nous a dit pas de cérémonie, pas de cortège... Pas de deuil ??? Puis-je au moins me déplacer avant que la police pose les scellés ?

: En revanche, les études de notaires sont fermées au public, mais leur activité se poursuit. Le président du Conseil supérieur du notariat a demandé hier à la garde des Sceaux une mesure permettant la comparution à distance. Et je ne pense pas que l'on empêchera non plus à vos clients n'ayant plus de logement d'emménager dans leur nouvelle maison, même si j'ignore quel motif de déplacement autorisé correspond à cette situation ("motif familial impérieux", peut-être). De toute façon, pour beaucoup de ces situations en "zone grise", c'est sans doute par la pratique que nous verrons dans les jours à venir ce que les forces de l'ordre laissent faire ou non.

: Bonjour @Nathalie. Ces différentes situations ne sont pas mentionnées explicitement dans les arrêtés qui définissent les nouvelles règles en vigueur. Mais, pour ce qui est des déplacements professionnels, sont autorisés les "déplacements professionnels insusceptibles d'être différés" : je doute qu'une visite de maison soit considérée comme telle par les forces de l'ordre si on vous demande pourquoi vous êtes dehors.

: Bonjour. Je suis conseillère en immobilier indépendant, puis je continuer de me rendre sur les maisons que j ai à la vente et continuer mes visites ?Et est ce que les signatures d actes définitifs chez les Notaires vont s effectuer ? Des clients ont donnés leur preavis depuis longtemps et doivent prendre possession de leur nouvelle maison. Comment cela va t' il se passer pour eux ?Merci pour votre réponse. Nathalie

: Bonjour @Carine. Vous pourrez rentrer chez vous dimanche comme prévu. En annonçant hier la fermeture des frontières de l'espace Schengen, Emmanuel Macron a bien précisé que cette fermeture ne s'appliquait pas aux Français qui regagnent leur domicile.

: Bonjour, je suis en congé pour une semaine hors de chez moi (en France). Dois je rentrer avant midi ou pourrai je rentrer dimanche comme prévu ?

: Bonjour @Ben76. Je suis dans la même situation que vous mais heureusement, il y a une solution. Sur son site, le ministère de l'Intérieur indique qu'il est possible de recopier "l'attestation de déplacement dérogatoire" sur papier libre.

: Bonjour, N'ayant pas d'imprimante pour l'attestation obligatoire, d'autres solutions ?

: Bonjour @Jayb79. Je pense que vous pouvez tout à fait faire une sortie à vélo avec vos enfants. Le gouvernement autorise en effet les "déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l’activité physique individuelle des personnes". Vous n'avez juste pas le droit de vous arrêter pour papoter avec la première personne croisée.

: Bonjour est bon courage à tous Est il encore possible de faire un tour de vélo en pleine campagne avec mes deux enfants ?Afin de préserver leurs santé mentale, enfermée depuis une semaine ils sont en train de craquer Merci

: Bonjour @Vinz. En effet, je suis actuellement en train de vous écrire depuis la table de mon salon. C'est un peu moins confortable qu'au bureau mais j'ai pu dormir un peu plus ce matin. L'ensemble de la rédaction de franceinfo.fr est en télétravail à partir d'aujourd'hui et pour 15 jours minimum.

: Bonjour. Vous gérez ce live depuis chez vous ? Donc télétravail aussi ?

: Bonjour @Phil. Les mesures de confinement entrent en vigueur à midi, pour 15 jours minimum.

: Bonjour, Première question, à quelle heure les mesures rentrent en vigueur svp ?

: Bonjour à tous les trois. L'attestation est disponible sur le site du ministère de l'Intérieur, à cette adresse.

: Où peut on trouver cette fameuse attestation ? Merci de nous donner le lien direct.

: Bonjour, savez-vous quand l'attestation sur l'honneur sera en ligne? Je dois sortir mon chien... Et si je peux éviter l'amende...On croit rêver... Bon courage!

: Bonjour Vous nous parlez d une attestation à télécharger sur le ministère de l intérieur pour être autorisé à se déplacer pour travailler Rien de disponible à cette heure !