Coronavirus : des Français racontent leur confinement

C’est à l’aide de son téléphone que cette professionnelle de santé fait le point sur ses conditions actuelles de travail, perturbées par le Covid-19. “Bonjour, je suis Anne-Laure Lachkar, je suis pharmacienne et nous entamons notre troisième semaine de confinement, où l’on enchaîne des semaines de 12 heures, à raison de 6 jours sur 7 dans une situation extrêmement compliquée et tendue”.

Elle filme également la livraison de fournitures pour sa pharmacie. “Nos grossistes ne livrent qu’une seule fois par jour, au lieu des deux habituelles, ce qui nous oblige à adapter nos stocks pour la clientèle’, commente-t-elle.



Routier, il savoure sa liberté

Aurélien, chauffeur routier, témoignage depuis son camion. “Bonjour à tous, il est 9 h 20, une nouvelle journée qui commence pour moi. Direction Le Havre (Seine-Maritime), pour déposer un conteneur et la remorque et revenir au dépôt.” À l’heure où les Français sont confinés, lui apprécie sa liberté. “Un des gros plus de mon métier, ce qui me fait le plus aimer la route, ce sont les paysages, tous les jours nouveaux”.

