Coronavirus : la décontamination des rues à l’étude

À Saint-Fargeau-Ponthierry (Seine-et-Marne), c’est combinaison et masque de rigueur pour ces employés municipaux. Devant le centre médical de Saint-Fargeau, ils procèdent à la désinfection des rues. La ville de Saint-Fargeau-Ponthierry est l’une de celles à avoir opté pour cette désinfection à grande échelle. “On utilise de l’eau et de l’eau de Javel. On utilise environ 150 pastilles pour 600 litres”, indique un employé.

“Des mesures psychologiquement rassurantes”

Seuls les espaces accueillants encore du public sont visés par ces nettoyages. Une initiative que les habitants saluent. “Ce sont des mesures de précaution qui sont psychologiquement, plus rassurantes”, assure un riverain. “On verra ce que cela donne, mais bon, je pense que c’est efficace”, déclare une passante. Pour l’instant, aucune étude ne prouve l’efficacité d’une désinfection des rues.