Coronavirus : transfert en TGV de patients atteints

En départ de la gare de la gare d’Austerlitz (Paris) ce mercredi 1er avril, deux TGV un peu spéciaux : ils transportent des patients contaminés par le Covid-19.

En direction de la Bretagne, cette opération a pour but de réduire le nombre déjà élevé de patients dans les hôpitaux de Paris. “Ce sont 36 patients qui ont été évacués”, constate le journaliste Julien Bigard depuis la gare d’Austerlitz. “Ils ont été installés à bord de deux TGV, le premier pour Saint-Brieuc et Brest, le second pour Rennes.”

Une arrivée en début d’après-midi

Un procédé inhabituel qui n’a pourtant pas dérouté les professionnels de santé à l’oeuvre. "Le personnel du SAMU a confié retrouver ses marques, ses repères”, indique Julien Bigard. Les patients doivent arriver “en tout début d’après-midi en Bretagne pour être transféré dans différents hôpitaux de la région”. L’objectif étant de libérer des places en réanimation “dans une région qui commence à en manquer, à savoir l’Île-de-France”, rappelle le journaliste.

Le JT

Les autres sujets du JT