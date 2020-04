Coronavirus : à New York, l’amour a triomphé du confinement

Dans un New York (États-Unis) confiné et ravagé par l’épidémie de coronavirus, un jeune homme a tout de même décidé de séduire sa voisine envers et contre tout. Confiné chez lui, comme les 12 millions d'habitants de la mégalopole, Jeremy Cohen tombe sous le charme de l'une de ses voisines confinées qu’il aperçoit en train de danser sur son toit.

Drone et bulle de plastique

Le jeune homme possède heureusement un drone, grâce auquel il envoie son numéro de téléphone à sa voisine. Bingo, elle lui répond. Après des échanges et un dîner virtuel, chacun sur son balcon, Jeremy Cohen voulait "un vrai rendez-vous galant avec elle, mais en respectant les consignes de distanciation sociale et en étant responsable". C’est donc en bulle de plastique qu’il se rend chez sa belle avec un bouquet de fleurs, seul accessoire classique de cette rencontre hors norme. La police a été clémente devant cet amour qui triomphe de tous les obstacles tout en respectant la loi.

Le JT

Les autres sujets du JT