Coronavirus : quarantaine, confinement et couvre-feu à La Réunion

Les territoires d’outre-mer sont moins touchés que la métropole, mais pas épargnés. 700 cas de Covid-19 ont été recensés, pour au moins 10 morts, mais l’épidémie prend de l’ampleur. Les autorités ont décidé de renforcer leurs mesures, comme à La Réunion. 170 passagers atterrissant à Sainte-Marie sont placés pendant 14 jours en isolement. "Je le vis assez mal, j’ai l’impression d’être placé en détention, et pas en confinement", déclare en colère un voyageur.

L’armée en renfort

La commune de La Possession a instauré un couvre-feu depuis ce week-end. En plus du confinement, les déplacements sont interdits dès 20 heures et jusqu’à 5 heures du matin. Infrastructures sanitaires fragiles, insalubrité et éloignement font craindre une possible catastrophe. Alors, deux porte-hélicoptères équipés d’un hôpital seront déployés au large de La Réunion et dans les Antilles pour pallier ces faiblesses.



Le JT

