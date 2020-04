DIRECT. Coronavirus : l'épidémie s'accélère aux Etats-Unis, qui franchit la barre des 4 000 morts

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CORONAVIRUS

: Bonjour @del, oui, la nouvelle attestation de déplacement dérogatoire autorise des "déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile", liés à la pratique sportive individuelle, aux besoins des animaux de compagnie ou encore "à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile".

: Un parent peut-il sortir prendre l'air avec son enfant en bas âge dehors dans le rayon du km, juste pour se dégourdir les jambes?

: Le pèlerinage, prévu à partir de fin juillet cette année, attire des millions de personnes. En Arabie Saoudite, les autorités ont appelé hier les musulmans de tous les pays à suspendre pour le moment leurs préparatifs pour le hajj, le grand pèlerinage, face aux incertitudes liées à la pandémie de Covid-19. 2,5 millions de fidèles étaient présents l'année dernière.

: Du fait de l'épidémie de Covid-19 et des mesures de confinement, les constructeurs prévoient à terme une chute de 20% du marché automobile français en 2020.

: Conséquence de l'épidémie de Covid-19 et du confinement, le marché automobile français a chuté de 72,2% en mars, selon des données publiées ce matin par les constructeurs. PSA voit ses immatriculations de voitures particulières neuves reculer de 73,4%, et Renault enregistre une chute de 71,6%, d'après le Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA).

: Des concerts de casseroles ont accueilli le bref discours de Jair Bolsonaro dans les grandes villes du Brésil. Les prises de position du président brésilien, hostiles au confinement de la population, vont à l'encontre des recommandations de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et des experts, y compris son propre ministre de la Santé, le médecin Luiz Henrique Mandetta.

: Jusqu'à présent, il n'avait cessé de minimiser la pandémie de Covid-19, la qualifiant de "petite grippe". Le président brésilien, Jair Bolsonaro, a fait marche arrière hier, déclarant que le nouveau coronavirus constituait "le plus grand défi" posé à sa génération. "Nous avons une mission, sauver des vies sans oublier les emplois", a-t-il déclaré.

: La pandémie de Covid-19 est la pire crise mondiale qu'a connu l'humanité depuis 1945, a estimé hier Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Il s'agit, dit-il, de "la combinaison d'une maladie menaçante pour tout le monde et d'un impact économique conduisant à une récession sans précédent dans un passé récent". Antonio Guterres a également alerté sur "le risque de voir une instabilité accrue, des violences accrues, des conflits accrus".

: Commençons la matinée par un premier point sur l'actualité (et un bon café !) :



Le bilan de l'épidémie de Covid-19 continue de s'alourdir en France :5 565 personnes sont en réanimation (+ 458 patients en 24 heures) et 3 523 personnes sont mortes à l'hôpital au total (+ 499 en 24 heures).





#CORONAVIRUS #DIOUF L'ancien président de l'Olympique de Marseille, Pape Diouf, est mort à l'âge de 68 ans des suites du Covid-19.





#CORONAVIRUS Le Covid-19 progresse aux Etats-Unis, qui compte plus de 188 000 cas confirmés et 3 873 morts. 865 personnes sont mortes en 24 heures, soit le pire bilan quotidien depuis le début de la pandémie. "Ce seront deux semaines très, très douloureuses", a prévenu Donald Trump.





#CORONAVIRUS La pandémie de Covid-19 est la pire crise mondiale depuis la deuxième guerre mondiale, a estimé hier le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.