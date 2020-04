Etats-Unis : le coronavirus fait des ravages à New York

A New York, le rythme des décès s’accélère. Le Covid-19 fait actuellement un mort toutes les trois minutes. Le visage de la mégapole américaine a été bouleversé. A Times Square, la place est entièrement vide, les rues désertées et les seuls bruits sont les sirènes des ambulances qui conduisent les malades vers les hôpitaux. Au coeur de Central Park, c’est un hôpital de campagne qui a été installé pour accueillir plus de 70 patients afin de tenter de soulager les hôpitaux.

Pic de l'épidémie mi-avril

Le gouverneur de New York a affirmé que le personnel soignant manquerait. 2 000 infirmières et 500 ambulanciers sont en train de converger vers la ville en renfort. Le coronavirus n’épargne personne. Un millier de policiers sont malades. Le pic de la contagion est attendu pour la mi-avril et le président Donald Trump a prévenu mardi 31 mars qu’il fallait se préparer à des semaines très difficiles.



