Coronavirus : Edouard Philippe et Olivier Véran auditionnés à l’Assemblée

C’est une mission d’information sur l'épidémie de coronavirus et non une commission d’enquête. Les questions vont porter sur ce qui se passe maintenant, sur les décisions prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, pas pour savoir s’il y a eu un manque de préparation de la part de l’Etat. Le rapporteur général est le président LREM de l’Assemblée nationale Richard Ferrand et les co-rapporteurs sont tous issus de la majorité sauf un, fait remarquer l’éditorialiste politique de franceinfo Daïc Audouit.

Une commission d’enquête post-crise ?

"Il n’y a aucune question taboue, mais la mission d’information doit d’abord vérifier où nous en sommes de la mise en oeuvre de l’état d’urgence sanitaire. Le contrôle nourrit la confiance", indiquait Richard Ferrand sur franceinfo mercredi matin. Cette mission pourra se transformer en commission d’enquête après la crise, sans doute à l’automne. C’est à ce moment-là qu’on pourra poser les questions qui fâchent, conclut Daïc Audouit.



