":SCAN". Coronavirus : le monde sous la menace / Episode 5 > D'un monde à l'autre

A l'hôpital de Colmar, le médecin réanimateur Guillaume Trumpff a dû faire face à des situations et des choix difficiles. Il revient sur la première moitié du confinement, pendant laquelle les patients gravement atteints n’ont cessé d'affluer.

A la mi-avril 2020, le rythme des admissions s'est brutalement ralenti, jusqu’à ce qu'il ne reste dans l’établissement qu’un seul patient atteint du coronavirus Covid-19. Le maire de Crépy-en-Valois, dans l’Oise, donne des nouvelles du premier cluster de France, où le confinement a commencé quinze jours avant le reste du pays.

Et aussi le Brésil, les Etats-Unis...

Le Brésil, pays le plus touché d’Amérique du Sud, compte plus de 58 000 morts. A Rio, les gangs se substituent au gouvernement et imposent un couvre-feu à la population des favelas. Témoignage de Rafael Rodrigues, de l'association des habitants de la favela Babilonia.

Direction également les Etats-Unis, où la situation est particulièrement inquiétante avec une épidémie qui ne cesse de flamber depuis des semaines. L’ambulancier new-yorkais John Rugen raconte son quotidien.

> (Re)voir la série d'actualité "Coronavirus : le monde sous la menace" du magazine ":SCAN"

> Episode 1 > Piégés à Wuhan

Les cas de pneumonies atypiques, dues au coronavirus Covid-19, prolifèrent à grande vitesse dans la capitale de la province du Hubei.

> Episode 2 > Le virus arrive

Le corps médical est au chevet des premiers malades et fait face à la propagation rapide du virus sur le territoire.

> Episode 3 > Confinés

Quand le président de la République annonce la fermeture des établissements scolaires et universitaires, le confinement débute...



> Episode 4 > La première ligne

Tous les soirs à vingt heures, ce sont les soignants que les Français remercient avec leurs applaudissements.

> Episode 5 > D'un monde à l'autre

Comment la crise sanitaire est-elle devenue mondiale ? Témoignages en France, au Brésil, aux Etats-Unis...

> Episode 6 > L'heure des comptes

Les différents protagonistes présents dans les précédents épisodes dressent le bilan de cette crise sanitaire inédite.

