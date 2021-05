REPLAY. Coronavirus : le monde sous la menace / Episode 9 > Un jour sans fin

Le magazine ":SCAN", diffusé sur Franceinfo (canal 27), propose une série d'actualité brute en plusieurs épisodes consacrée à la crise sanitaire du coronavirus Covid-19. Reportages sans commentaire, images inédites et témoignages exceptionnels retracent l’histoire de cette pandémie, grâce à la mobilisation de toutes les rédactions de France Télévisions. Un nouveau numéro diffusé vendredi 21 mai 2021 à 22 heures sur Franceinfo (canal 27).

C'était le pari du président de la République Emmanuel Macron fin mars 2021 : ne pas reconfiner le pays, espérer que la situation s'améliore pour ne pas avoir à de nouveau restreindre les libertés et à imposer la fermeture des commerces, restaurants et lieux culturels. De nouvelles mesures de restrictions sont finalement prises le mois suivant, avant l'annonce d'un déconfinement progressif en mai et l'accélération de la campagne vaccinale.

La situation évolue également ailleurs dans le monde : alors qu'en Israël la population est largement vaccinée et que la "vie d'avant" semble reprendre le dessus, la situation se dégrade en Inde. L'apparition d'un nouveau variant, dans ce pays que l'on pensait tiré d'affaire après la première épidémie, entraîne l'explosion du nombre de contaminations et fait augmenter le celui de décès à 4 000 par jour.



Tel Aviv, New Delhi, Crépy-en-Valois, Drancy...

Comme depuis le début de cette série réalisée par les équipes du magazine ":Scan" et toutes les rédactions de France Télévisions, des personnalités témoignent et racontent leur quotidien depuis le début de cette crise sanitaire liée au coronavirus Convid-19. A Tel Aviv, le Dr Valérie Aloush, chef de service en réanimation dresse le portrait d'un hôpital où les patients "hors-covid", pour qui les soins avaient dû être repoussés, peuvent enfin revenir. Angélique Forget, correspondante de France Télévisions en Inde, raconte le chaos qui règne à New Delhi face à la situation sanitaire dramatique.

En France, l’épidémiologiste Arnaud Fontanet et l’infirmière Anne-Sophie D’Hermy tentent de faire face à l'épidémie. Et alors que la campagne de vaccination s'accélère, certains pointent du doigt des dysfonctionnements, comme le maire de Crépy-en-Valois, Bruno Fortier, qui critique sur la gestion faite par le gouvernement. Quant à Matilde Barahona, professeur de français à Drancy, elle s'est retrouvée au coeur d'un cluster dans son lycée…

> Réalisé par Isabelle Sabourault, Matthieu Renier et Xavier Puyperoux.

> (Re)voir la série d'actualité "Coronavirus : le monde sous la menace" du magazine ":SCAN"

> Episode 1 > Piégés à Wuhan

Les cas de pneumonies atypiques, dues au coronavirus Covid-19, prolifèrent à grande vitesse dans la capitale de la province du Hubei.

> Episode 2 > Le virus arrive

Le corps médical est au chevet des premiers malades et fait face à la propagation rapide du virus sur le territoire.

> Episode 3 > Confinés

Quand le président de la République annonce la fermeture des établissements scolaires et universitaires, le confinement débute...



> Episode 4 > La première ligne

Tous les soirs à vingt heures, ce sont les soignants que les Français remercient avec leurs applaudissements.

> Episode 5 > D'un monde à l'autre

Comment la crise sanitaire est-elle devenue mondiale ? Témoignages en France, au Brésil, aux Etats-Unis...

> Episode 6 > L'heure des comptes

Les différents protagonistes présents dans les précédents épisodes dressent le bilan de cette crise sanitaire inédite.

> Episode 7 > La deuxième vague

Après le plaisir d'un été enfin à l'air libre, la France affronte depuis septembre le rebond épidémique redouté...

> Episode 8 > Vaccins contre variants

A l'espoir succède bientôt l’inquiétude avec l'arrivée de plusieurs variants du virus. Celui venu d’Angleterre contamine les premiers Français.



> Episode 9 > Un jour sans fin

