REPLAY. Coronavirus : regardez "Confinés", l'épisode 3 de "Scan : le monde sous la menace"

Le 12 mars 2020, le nombre croissant de personnes contaminées par le coronavirus Covid-19 en France incite le président de la République Emmanuel Macron à annoncer la fermeture des établissements scolaires et universitaires. Et si les lieux publics "non indispensables" doivent également fermer leurs portes deux jours plus tard, le premier tour des élections municipales est maintenu.

Sur le terrain de la pandémie, au plus près des malades, le docteur Bertrand Legrand, généraliste à Tourcoing, et le professeur Gilles Pialoux, du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Tenon, à Paris, continuent à lutter pied à pied contre le virus en voyant le nombre de morts se multiplier.

La restriction des déplacements individuels au strict nécessaire

En République populaire de Chine, où le virus est apparu à la fin de l’année 2019, le confinement est déjà en place dans la région du foyer d’origine de la pandémie. On y critique notamment l'insouciance des Français… Le 16 mars 2020, le chef de l’Etat français insiste dans son intervention télévisée sur le fait que "la France est en guerre".

Alors qu’Emmanuel Macron annonce à la population la restriction des déplacements individuels au strict nécessaire, c’est pour Amélie Chapalain, étudiante rapatriée de Wuhan et mise en quarantaine à son retour dans l’Hexagone, un troisième confinement qui commence…



