Catalogne : de nouvelles mesures face à la hausse des contaminations

La station balnéaire de Cadaqués, en Catalogne (Espagne), est touchée de plein fouet par le coronavirus. Les contaminations augmentent à nouveau depuis quelques jours dans ce village, à tel point que certains restaurants ont dû fermer leurs portes. Le gérant de cet établissement n'a pas eu le choix : "j'ai une salariée qui n'était pas très bien, qui a voulu faire un test, elle a été positive, cela fait 10 jours qu'elle est chez elle". Des employés ont été testés positifs ou sont devenus cas contact : résultat, c'est une dizaine de restaurants qui a dû baisser le rideau.



Les horaires de nuit restreints

Ce propriétaire a plusieurs établissements, dont une pizzeria à l'arrêt et quatre salariés atteint du Covid-19. "Normalement c'est 10 jours de fermeture et après le dixième jour on va faire faire des tests à tous les travailleurs et on verra si on a le droit ou pas d'ouvrir", explique le restaurateur. Ce rebond épidémique intervient alors que la saison touristique vient de commencer. Pour limiter la propagation, les horaires de nuit sont restreints, les espaces intérieurs des bars et restaurants seront fermés, seules les terrasses des bars et restaurants seront ouverts.