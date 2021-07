Covid-19 : de nouvelles restrictions sanitaires en Catalogne

Face à la recrudescence des contaminations au Covid-19, le gouvernement catalan a décidé de refermer les discothèques le week-end du samedi 10 juillet, deux semaines seulement après leur réouverture. La Catalogne (Espagne) enregistre 5 000 nouveaux cas chaque jour et les jeunes, qui commencent seulement à pouvoir être vaccinés, sont quatre fois plus contaminés que la moyenne.



Vers un retour du port du masque en extérieur ?

Pour deux vacancières, les nouvelles restrictions ne changeront pas leurs habitudes : "On va profiter de la fin des vacances, on n'y pense pas". La Catalogne demande au gouvernement central de rétablir le port du masque à l'extérieur. "Comme à chaque fois qu'on parle du Covid, on est désabusé. On a l'impression qu'on s'en sort et à chaque fois, il y a une mauvaise nouvelle. On s'est dit qu'on avait bien fait de se faire vacciner avant de partir", témoigne une touriste.