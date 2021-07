Climat : l'érosion menace les terres

L'érosion des côtes est un phénomène qui s'intensifie en France. Si le réchauffement climatique atteint +4°C, "cela donne une hausse d'un mètre du niveau de la mer". Dans ce cas, 25% des clubs nautiques, menacés par l'érosion, devraient déménager. Avec un réchauffement climatique à +2°C, seuls 15% des clubs seraient touchés par la montée des eaux, "on voit bien l'intérêt de tout faire pour freiner le réchauffement climatique", rapporte la journaliste Sophie Piard, présente sur le plateau du 19/20 de France 3, jeudi 8 juillet. En France, deux estuaires sont en danger, ceux de la Gironde et de la Loire. Dans le cas où les effets de serre sont maîtrisés, en Gironde, la mer avancerait de 224 mètres d'ici la fin du siècle, et dans la Loire, de 133 mètres.

La facture du réchauffement climatique

Dans un scénario plus pessimiste, "si tout s'emballe, en Gironde, ce sont 426 mètres de terres perdues et 268 mètres dans la Loire". L'impact économique est inévitable, "aujourd'hui, un Français sur huit vit au bord de la mer, c'est un chiffre qui augmente régulièrement. Il y aura donc, quoiqu'il en soit, une facture à payer avec cette montée des eaux", poursuit la chroniqueuse. Le maire de Lacanau, en Gironde, prévoit 330 millions d'euros pour déplacer des centaines de logements et de commerces.