Vaccination : 20% des plus de 80 ans n'ont pas reçu de première dose

La France avait axé en priorité sa campagne de vaccination sur les plus de 80 ans, une tranche d'âge particulièrement vulnérable. Six mois plus tard, 20% d'entre eux n'ont toujours pas reçu leur première dose.

Dans les Yvelines, la couverture vaccinale est inférieure à la moyenne nationale. Dans un centre de vaccination de Poissy (Yvelines), Claudine et Liliane, âgées de 83 et 87 ans, sont venues recevoir leur deuxième injection, après avoir hésité à se faire vacciner. "Ce vaccin qui arrive comme ça, qui est tout nouveau, me faisait un peu peur. Mon médecin m'a dit 'non, il faut y aller !'", explique Claudine. De son côté, Liliane a osé franchir le cas grâce à ses amis, "j'ai vu autour de moi que ça se passait bien".



Un public prioritaire

"Progressivement, l'appréhension que les gens ont à l'égard du vaccin, et en particulier les personnes âgées, va céder. Je pense qu'en septembre, octobre, il y aura un maximum de personnes âgées qui aura été vacciné", explique le docteur Vincent-Richard Bloch. Dans une autre commune du département, le centre de vaccination a pris les devants. Une à deux fois par semaine, une équipe mobile va à la rencontre des personnes isolées, notamment les plus âgées. Ce public est une priorité pour les médecins. Selon Santé Publique France, 30% des personnes âgées de plus de 80 ans dans les Yvelines ne sont pas vaccinées.