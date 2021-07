Covid-19 : en Italie, 87% des plus de 80 ans sont complètement vaccinés

Au niveau de la vaccination de nos aînés contre le Covid-19, la France est à la traîne par rapport à l'Italie, où 87% des plus de 80 ans sont vaccinés. Selon le reporter France Télévisions Alban Mikoczy, en direct de Rome, il y a "un plus grand respect de la part des personnes âgées de la parole des experts, de la parole du gouvernement", dans le pays. "Il y a sans doute le traumatisme de ce que l'on a vécu l'an dernier en Italie, notamment autour de Bergame, où les personnes âgées étaient nombreuses à décéder après l'épidémie de Covid-19."



Des vaccinations à domicile pour les personnes âgées

Les autorités italiennes ont fait attention à rassurer la population vieillissante quant au vaccin. Paolo Sabatino, un habitant dans un petit village du centre de l'Italie, voulait être vacciné contre le coronavirus pour ses 100 ans. "Ce sont les militaires italiens qui sont venus chez lui pour les piqûres et il a été très suivi de manière à pouvoir assurer la confiance, et c'est cela en Italie qui est très important", ajoute le journaliste. Les personnes âgées sont ainsi vaccinées chez elles le plus possible.