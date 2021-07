Covid-19 : la population va-t-elle davantage vouloir se faire vacciner avec l’arrivée du variant Delta ?

Le variant Delta du Covid-19 se propage progressivement en France et notamment dans le Var. Mercredi 7 juillet, 20 des 25 cas positifs dépistés étaient liés à cette nouvelle forme du virus. Pour autant, si le centre de vaccination à l’hôpital de Fréjus voit arriver plus de personnes que d’habitude, il y a dans le département moins d’un habitant sur deux qui a reçu une première dose du vaccin. "Je préfère attendre encore un peu avant de me vacciner pour voir un peu plus à long terme ce que ça fait chez les autres personnes", confie une femme sur la plage.



Des restrictions sanitaires prolongées

Face aux chiffres de la campagne de vaccination dans le Var, les autorités ont décidé de prolonger les consignes sanitaires pour tenter de limiter la propagation du virus. Jusqu’au 16 juillet, le port du masque sera obligatoire dans certaines zones. La consommation d’alcool sur la voie publique est également limitée jusqu’à cette même date.