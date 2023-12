Accueil Santé Handicap Santé : la renaissance d'un couple victime d'un AVC Durée de la vidéo : 3 min Santé : la renaissance d'un couple victime d'un AVC Louis et Elise se sont rencontrés alors qu'ils venaient chacun de faire un AVC et qu'ils avaient perdu une partie de l'usage de leurs corps. Ensemble, ils se sont reconstruits et ont eu un enfant. - (France 2) Article rédigé par France 2 - R.Potocki, Y.Cousot-Paoli, N.El Mounabbih, M.David France Télévisions

Lorsqu'elle a fait son AVC en 2017, Elise Mathy a perdu l'usage du côté gauche de son corps. Six mois après l'accident, elle a rencontré Louis, qui venait lui aussi de faire un AVC et avait perdu l'usage du côté droit de son corps à seulement 24 ans. Enceinte, Elise craignait pour son enfant. Pour espérer récupérer l'usage de son bras gauche, elle s'astreint chaque jour à deux heures de rééducation. De son côté, Louis a choisi de rééduquer son langage, puisque l'AVC lui avait coupé la parole. Chacun a repris le travail après le bébé À la naissance de leur enfant, avec une main droite et une main gauche pour deux, le couple a travaillé main dans la main pour s'occuper du bébé. Louis et Elise ont repris chacun leur travail. "Ce n'est pas le boulot qui me stresse, c'est la fatigue que j'ai à gérer. C'est le plus compliqué, même six ans et demi après l'AVC", explique Elise. Elle est depuis devenue médecin.

