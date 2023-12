Vosges : un photographe passionné sensibilise à la protection des espèces locales

Dans le massif vosgien, Jean-François Marlier, un photographe passionné, immortalise les espèces locales. Les chamois constituent son sujet de prédilection. Il sensibilise les visiteurs qui l'accompagnent à la protection de ces espèces.

Lorsque les premières neiges l’enveloppent, le massif vosgien trône tout en élégance avec ses chaumes emblématiques, ses vallons et ses lacs. Photographe passionné, Jean-François Marlier sillonne ses hauteurs depuis plus de 20 ans. Son sujet de prédilection : les chamois de ce site protégé. Habitués à la présence humaine dans un massif de plus en plus fréquenté, ils sont peu farouches, mais il faut faire preuve de beaucoup de patience pour espérer les apercevoir.



"On espère que le public soit touché"

"Il faut surtout rester calme, ne pas faire trop de bruit. Parfois, je peux m’asseoir une demi-heure à attendre que le chamois s’habitue à moi", confie Jean-François Marlier. À 48 ans, il partage régulièrement sa passion aux visiteurs curieux qui l'accompagnent, et les sensibilise à la protection des espèces locales. "En essayant de montrer toute cette beauté de la nature, on espère que le public soit touché et qu'il ait lui aussi envie de se battre pour préserver les milieux", indique Jean-François Marlier.