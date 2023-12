Crise climatique : la menace des lacs glaciaires

La fonte des glaces provoquée par le réchauffement climatique engendre la formation de lacs glaciaires. Leur nombre et leur volume ont déjà augmenté de 50 % en 30 ans. Ils peuvent causer des inondations importantes.

La fonte des glaces peut provoquer des inondations catastrophiques. Au nord de l'Inde, des torrents de boue ont envahi la petite ville de Melli, située presque au niveau de la mer. En quelques heures, ils ont fait 77 morts et 100 disparus dans la vallée. Plus en amont, le pont de Singtam n'a pas résisté à la puissance de l'eau et des débris. Dans la région, 1 200 maisons ont été endommagées, et 5 000 personnes secourues. Car plus en amont encore, le barrage de Chungthang a cédé. Rien n'a pu arrêter les millions de mètres cubes d'eau du lac Lhonak Sud, à 5 200 mètres d'altitude. Le lac Lhonak Sud est alimenté par le troisième glacier le plus élevé au monde. Il se remplit, mais il était impossible d'imaginer qu'il perde d'un coup les deux tiers de son volume.



Un risque qui concerne aussi la France

La fonte des glaces remplit les lacs de la chaîne himalayenne. Au Pakistan, 3 000 lacs se sont formés. Trente d'entre eux menacent directement une zone de 7 millions d'habitants en aval. En France, dans les Alpes, 150 000 mètres cubes d'eau risquent de se déverser sur Tignes (Savoie). Cinq ans auparavant, ce lac n'existait pas. Le réchauffement climatique l'a fait grossir. L'été 2023, il a été en partie vidangé, une solution temporaire. Dans le monde, toutes les zones froides sont exposées à ces crues soudaines. Le nombre et le volume de ces lacs glaciaires ont déjà augmenté de 50 % en 30 ans.



