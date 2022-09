Victimes d’AVC, Élise et Louis font le tour du Lac Léman à vélo

Il y a cinq ans, Élise et Louis ont échappé à un AVC. Aujourd’hui, ils sont en couple et s’installent dans la région de leur rêve. Élise et Louis se sont rencontrés sur un site internet dédié aux survivants d’AVC. Lors de l’installation dans leur nouveau foyer, les cartons remplis de souvenirs font écho à leur vie d’avant, comme la paire de chaussures que portait Élise lors de son accident. Après son AVC, Élise a perdu son côté gauche. Louis son côté droit et la parole. Mais tout ça, c’est dans le rétro.

Le tour du Lac Léman à vélo

Comme pour marquer le départ d’une nouvelle vie, le couple s’est lancé un défi : faire le tour du Lac Léman à vélo, alors qu’ils ne sont pas montés sur une bicyclette depuis leur accident. Tout au long des 200 kilomètres autour de l’étendue d’eau, Élise et Louis sont accompagnés par des bénévoles ainsi que d’autres compagnons souhaitant relever le défi. Louis est fier du chemin parcouru : "On a réussi à rebondir". Mais Élise l’est encore plus : "Notre vie est mieux maintenant qu'avant."