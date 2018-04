VIDEO. Les étoiles de Kibera

C’est l’histoire d’un cours de danse classique au cœur d’un des plus grands bidonvilles d’Afrique, Kibera, au sud de la capitale kenyane Nairobi. Le professeur de danse Mike Wamaya enseigne les pirouettes et les entrechats aux enfants et leur ouvre les portes d’un monde qu’ils ne connaissaient pas.

Mike a peu de moyens, mais travaille avec deux associations, Anno’s Africa et One Fine Day, qui ont pour but de développer l’apprentissage des arts auprès de ces enfants. A Kibera, chaque semaine après l’école, les élèves débarrassent la salle de classe de ses tables et de ses chaises et la nettoient pour laisser place à leur salle de danse.

Sortir du ghetto

Sans Mike, aucun n’aurait jamais eu accès à cette discipline, la danse classique étant souvent réservée aux enfants des familles aisées de Nairobi. Grâce à lui, les plus motivés et les plus doués réussissent parfois à obtenir des bourses afin d’étudier le ballet hors du bidonville et s’entraîner plus régulièrement à Karen, un quartier chic. Mike Wamaya est nominé dans les dix derniers finalistes du Global Teacher Prize, le prix du meilleur professeur du monde, décerné chaque année par la Varkey Foundation.

Un reportage d'Anouk Burel, David Da Meda, Kamel Founas et Isabelle Tartakovski, diffusé dans "Envoyé spécial" le 26 avril 2018.